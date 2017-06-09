Немецкий евродепутат поставил под вопрос законность нахождения ФРГ в ЕС

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Немецкий депутат Европейского парламента Удо Фойгт (Udo Voigt) направил в Еврокомиссию запрос о законности нахождения ФРГ в Евросоюзе, в связи с тем, что Германия, по его мнению, имеет ограниченный суверенитет не имела права подписывать договоры о вступлении в ЕС, сообщает пресс-служба депутата.

"Письменный запрос об оценке состояния суверенитета ФРГ направлен в Еврокомиссию с целью выяснить, какое влияние имеет ограниченный или отсутствующий суверенитет на правомочность присоединения ФРГ к Римскому и Лиссабонскому договорам, к Европейскому сообществу и Евросоюзу, а также к Еврозоне", — говорится в сообщении.

Также депутат хочет уточнить, считает ли Еврокомиссия действующим договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, подписанный в 1990 году ФРГ, ГДР, а также СССР, США, Великобританией и Францией. По мнению Фойгта, в этом договоре закреплены положения оккупационного права победителей во Второй мировой войне, однако они распространяются только на западные страны, в первую очередь, США.

У Еврокомиссии есть шесть недель на подготовку ответа, отмечают в пресс-службе евродепутата.

Ранее Фойгт заявил, что ФРГ обладает только "ограниченным суверенитетом" и зависима от США, особенно в вопросах военного сотрудничества.