Юрист: арест с российского имущества в Бельгии должны снять за две недели

БРЮССЕЛЬ, 9 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Арест с имущества Российской Федерации, а также ТАСС и РИА Новости в Бельгии должны снять в течение 14 дней после формального уведомления о решении суда, принятого в четверг, сообщила российским журналистам партнер адвокатского бюро Hanotiau & van den Berg, представляющего интересы РФ, Ниуша Бассири.

Ранее глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков сообщил РИА Новости, что суд Брюсселя снял все аресты с имущества российских компаний в Бельгии, в том числе с активов РИА Новости и ТАСС.

"Вчера, 8 июня, судья по вопросам наложения ареста Суда первой инстанции Брюсселя принял два решения в отношении арестов, наложенных в Бельгии по просьбе Yukos Universal Limited на недвижимость и банковские счета, принадлежащие Российской Федерации, ИТАР-ТАСС и РИА Новости. В них говорится, что, в связи с аннулированием окружным судом Гааги в 2016 году вердикта, лежащего в основе этих решений, арест должен быть снят в течение 14 дней с момента оповещения о решении", — сказала Бассири.

Она отметила, что формальное оповещение о принятии решения еще не поступало. "Это произойдет или сегодня, или в понедельник, это вопрос нескольких дней", — заявила адвокат.