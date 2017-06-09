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В мире

"Гол в свои ворота": Мэй собралась возглавить правительство меньшинства

Сюжет:
Парламентские выборы в Британии (118)
16:5109.06.2017
(обновлено: 16:55 09.06.2017)
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© REUTERS / Adam HoltСобака возле избирательного участка во время парламентских выборов в ВеликобританииСобака возле избирательного участка во время парламентских выборов в Великобритании
© REUTERS / Adam Holt

ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости, Татьяна Фирсова. Консервативной партии Великобритании под руководством Терезы Мэй по итогам парламентских выборов не хватило голосов для формирования правительства большинства.

Мэй, которой газеты приписали ответственность за "эпический провал" партии, заявила о планах сотрудничества с Североирландской Демократической юнионистской партией DUP, однако не уточнила, в какой форме будет проходить это сотрудничество. Ранее сообщалось, что формальной коалиции между DUP и консерваторами не будет, однако DUP обязуется поддерживать правительство тори – в случае, если всем удастся договориться.

Эпический провал

Женщина голосует на избирательном участке в Кройдоне на досрочных парламентских выборах, Великобритания. 8 июня 2017
© REUTERS / Hannah McKay
Выборы в Великобритании: катастрофа для Мэй и подвешенный парламент
Вначале было объявлено, что Мэй выступит перед прессой в 10.00. Вместо этого премьер поторопилась к королеве Елизавете Второй за мандатом на формирование правительства – это формальная, но необходимая процедура. Только после этого Мэй сделала заявление.

"Стране больше, чем когда-либо нужна уверенность, имея наибольшее число голосов и мест по итогам выборов понятно, что только консервативная и юнионистская партия способны обеспечить эту уверенность, возглавив большинство в палате общин", - сказала она, выступая перед журналистами в пятницу после визита в Букингемский дворец.

Премьер явно устала и нервничала, но успела переодеться – если в ночь выборов она была в костюме с алым пиджаком – "цвета лейбористов", то к королеве политик отправилась в синем костюме, чей цвет ассоциируется с цветами консерваторов. Местные СМИ отметили, что в алом костюме Мэй встречалась с президентом США Дональдом Трампом.

Нестабильное сотрудничество

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выходит из официальной резиденции на Даунинг стрит. 9 июня 2017
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Мэй заявила, что консерваторы будут сотрудничать с DUP в парламенте
Мэй ни слова не сказала о формировании коалиции с DUP, по ее словам, консерваторы будут "сотрудничать со всеми своими друзьями" и в особенности с партией из Северной Ирландии. Это означает, что формального коалиционного соглашения не будет, а будет правительство меньшинства с поддержкой коллег по парламенту - в случае, если не последует новых заявлений.

Выборы проводились по инициативе самой Мэй для того, чтобы объединить политический Лондон в преддверии переговоров по Brexit, начало которых запланировано на 19 июня. С этой точки зрения выборы стали для консерваторов провалом - укрепить свои позиции они не смогли. Вместо этого Мэй, по-видимому, заработала голоса против в рядах собственной партии. В частности экс-глава минфина Великобритании Джордж Осборн сказал, что в случае, если результаты парламентских выборов действительно будут такими неутешительными для консерваторов, как показывают предварительные результаты, то премьер Мэй долго на своем посту не продержится.

© AFP 2017 / Justin TallisПремьер-министр Соединённого Королевства и лидер Консервативной партии Тереза Мэй на следующий день после парламентских выборов. 9 июня 2017
© AFP 2017 / Justin Tallis
Премьер-министр Соединённого Королевства и лидер Консервативной партии Тереза Мэй на следующий день после парламентских выборов. 9 июня 2017

Правительство меньшинства традиционно считается нестабильным. Именно его в настоящее время собирается формировать британский премьер. Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии, которая, по предварительным итогам, получит 10 мест в новом парламенте, как ожидается, может согласиться поддерживать правительство консерваторов без заключения формального коалиционного соглашения.

В настоящее время подсчитаны результаты в 649 из 650 округов. Консерваторы пока получили 318 мест в парламенте, лейбористы — 261, либерал — демократы — 12, Шотландская национальная партия — 35, остальные партии — 23. Ни одна из партий не набирает 326 голосов, необходимых для самостоятельного формирования кабинета министров.

Кто такие североирландские юнионисты

Здание парламента Великобритании в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Партия, с которой собирается сотрудничать Мэй, выступает за смертную казнь
Североирландская Демократическая юнионистская партия DUP, с которой собирается сотрудничать Мэй в своем новом правительстве меньшинства, выступает за возврат смертной казни и "мягкий" Brexit.

По предварительным итогам выборов, партия получает 1,5% поддержки избирателей и 10 мест в парламенте. Партия образована в 1971 году, ее лидером является Арлен Фостер. В 2011 году пять членов парламента от партии выступили за возврат казни. Что касается выхода из Евросоюза, то против "жесткого Brexit" выступила сама Фостер.

"Никто не хочет жесткого Brexit, мы хотим видеть работоспособный план по выходу из ЕС - то, о чем был проведен народный референдум, поэтому нам нужно двигаться в этом направлении", — сказала тогда она, отметив необходимость уважения особых обстоятельств Северной Ирландии, поскольку "никому усиленная граница с Великобританией не нужна".

Кроме этого, партия выступает против абортов и гей-браков, члены политической силы неоднократно оскорбляли представителей ЛГБТ-сообщества.

Ситуация на бирже

Девушка выходит с избирательного участка в Лондоне.
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Политолог: выборы в Британии показывают, что избиратель запутался
Бумаги российских компаний в пятницу торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне" на предварительных итогах всеобщих выборов в парламент Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.19 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,47%, до 5,30 доллара, "Лукойла" - росла на 0,44%, до 47,86 доллара, "Новатэка" - на 0,09%, до 110 долларов. Цена бумаг "Газпрома" уменьшалась на 0,06% - до 4,13 доллара, а "Газпром нефти" - увеличивалась на 0,44%, до 17,18 доллара.

© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкСторонник Лейбористской партии выходит с избирательного участка в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Сторонник Лейбористской партии выходит с избирательного участка в Лондоне

Стоимость бумаг ВТБ уменьшалась на 0.04%, до 2,20 доллара, Сбербанка — на 0,39%, до 10,88 долларов. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 1,02%, до 12,18 доллара.

Бумаги "Норникеля" дорожали на 0,88%, до 14,02 доллара, "Северстали" - на 0,67%, до 12,84 доллара. Стоимость расписок НЛМК росла на 0,40%, до 19,08 доллара. Цена бумаг "Магнита" уменьшалась на 0,51%, до 36,24 доллара, "Ленты" - росла на 0,08%, до 5,86 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,11% - до 4,64 доллара.

Голоса из России

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Последствия выборов в Британии могут отдалить Brexit, считает Слуцкий
В Кремле пока воздержались от оценки результатов прошедших накануне выборов в парламент Великобритании. "Пока нечего сказать", — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк убежден, что сложившаяся ситуация "подвешенного парламента" демонстрирует "снижение доверия граждан к политике, проводимой Терезой Мэй, и усугубляет раскол не только в политической системе государства, но и в английском обществе".

Железняк убежден, что такой обидный для партии Терезы Мэй результат на внеочередных выборах в парламент консерваторам надо будет чем-то оправдывать. "Поэтому вполне можно ожидать новую волну истерики о мифическом вмешательстве со стороны России", — считает он.

Глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий считает, что результаты парламентский выборов в Великобритании могут отдалить перспективы Brexit.

"Глава британского кабинета изначально сделала ставку на проведение досрочных выборов, чтобы иметь твердые позиции для ведения переговоров об условиях Brexit на всех уровнях. И шансы повысить свое представительство в британском парламенте изначально у тори были весьма неплохи, но вся предвыборная кампания была омрачена терактами, что, безусловно, отразилось и на итогах выборов", — указал он.

© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступает у официальной резиденции на Даунинг стрит в Лондоне. 9 июня 2017
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступает у официальной резиденции на Даунинг стрит в Лондоне. 9 июня 2017

По словам Слуцкого, "все это может отдалить перспективы самого Brexit, так как отсутствие парламентского большинства также не гарантирует со стопроцентной вероятностью быстрое и гладкое прохождение необходимых законов". "И об этом говорят уже европейские эксперты", — отметил он.

С возможным уходом британского премьер-министра Терезы Мэй со своего поста переговоры по Brexit могут "увязнуть в деталях", и за это время доказать избирателям невыгодность выхода из ЕС вполне возможно, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Похоже, британский премьер-министр Тереза Мэй наступила на "грабли Кэмерона": он в свое время превратил референдум о выходе страны из ЕС в своего рода вотум доверия своему кабинету, и просчитался", — написал сенатор в пятницу на своей странице в Facebook. Косачев напомнил в этой связи заявление известного английского футболиста Гари Линекера, который сказал: "Тереза Мэй забила лучший гол в свои ворота в этом сезоне". По мнению парламентария, призывы в адрес главы правительства уйти в отставку на этом фоне "вполне ожидаемы".

Что будет с Brexit

Полицейские охраняют избирательный участок в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Хотели как лучше: Британия идет в Brexit с "подвешенным" парламентом
Между тем глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что надеется, что итоги досрочных выборов в Великобритании не повлияют на переговоры о выходе страны из Евросоюза (Brexit). Договоренности об условиях Brexit должны быть достигнуты не позднее конца марта 2019 года в результате переговоров Еврокомиссии (от имени Евросоюза) и властей Великобритании. Однако этот срок может быть продлен по соглашению сторон.

"Все выборы важны. Однако вчерашние имели особую важность. Я очень надеюсь, что Британия будет готова открыть переговоры", — сказал он на пресс-конференции в пятницу, напомнив, что Еврокомиссия готова к началу дискуссий.

"Я надеюсь, что у нас не будет задержек с завершением этих переговоров… Я надеюсь, что итоги выборов не будут иметь важного влияния на переговоры, которых мы так ждем", — сказал Юнкер на пресс-конференции в Праге, которая транслируется службами ЕК.

Юнкер также отметил, что вопрос продления сроков переговоров о Brexit не стоит до их начала. "Прежде, чем задаваться вопросом о продлении переговоров с британскими друзьями, нужно, чтобы они начались. Я хотел бы, чтобы они начались", — сказал он.

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