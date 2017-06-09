Трамп обвинил экс-главу ФБР Коми в "сливе" секретных данных

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал выступления экс-главы ФБР Джеймса Коми в сенате. Американский лидер, в частности, обвинил бывшего директора бюро к "сливе" секретных данных.

Джеймс Коми в четверг дал показания в комитете по разведке сената США. Это стало первым публичным выступлением экс-директора ФБР после того, как Трамп уволил его в мае "из-за утраты доверия".

На слушаниях Коми, в частности, заявил, что Трамп не просил его закрыть расследование о предполагаемом "российском вмешательстве" в выборы и сам не находился под следствием. Также, по словам бывшего директоры спецслужбы, президент не приказывал закрыть дело против бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Реакция Трампа

По своем обыкновению Трамп ответил на выступление Коми в своем Twitter.

"Несмотря на такое большое количество ложных заявлений и обмана, полное и окончательное возмездие… И, ух ты, Коми раскрывает секретную информацию", — написал американский президент.

При этом Трамп, известный своей активностью в Twitter, более суток не оставлял записей в микроблоге. По данным газеты Washington Post, не реагировать на выступление Коми президента уговорил его адвокат Марк Касовиц.

При этом после слушаний в сенате Касовиц сам выступил с развернутым заявлением, в котором трактовал неоднозначные слова Коми в пользу Трампа.

"Лучшее, что можно сказать (на выступление Коми — ред.), это ничего не сказать. Касовиц, а он прекрасный адвокат, сам ответил на это", — заявил бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, который является близким знакомым Трампа.

Источник в Белом доме сообщил изданию, что адвокат сумел убедить Трампа, что будет защищать его достаточно агрессивно.

Угроза импичмента Трампа



Накануне издание Politico сообщило, что Группа американских конгрессменов намерена "в ближайшие недели" возбудить против президента США Дональда Трампа дело в связи с конфликтом интересов.

"Десятки членов палаты представителей и сената намерены возбудить дело против Трампа, утверждая, что он нарушает закон, отказываясь оставить свою бизнес-империю, которая продолжает получать прибыли от сотрудничества с иностранными правительствами", — говорится в материале.

Авторы инициативы считают, что Трамп нарушает конституцию США, которая запрещает государственным чиновникам принимать подарки и вознаграждения от правительств других стран.

"Мы намерены положить конец этим нарушениям", — заявил старший демократ в юридическом комитете палаты представителей Джерри Надлер.

По его словам, иск уже подписали около сотни представителей Демократической партии в конгрессе, однако подан он будет не раньше следующей недели.

Одним из наиболее активных противников Трампа является член палаты представителей конгресса Эл Грин. Ранее он обещал начать формальную процедуру импичмента.

В среду другой конгрессмен, Бред Шерман, допустил, что Трампу может быть объявлен импичмент.

"Мне кажется, мы будем иметь дело с импичментом в конгрессе в этом году", — заявил Шерман на пресс-конференции.

При этом обе палаты конгресса контролируют однопартийцы Трампа из Республиканской партии. Формально они не подчиняются президенту, однако пока в целом поддерживают его начинания, несмотря на ряд разногласий.

Шансы на импичмент невелики

Профессор Йельского университета Стивен Пинкус заявил, что вероятность импичмента для Трампа невелика.

"Я думаю, что это крайне маловероятно, по крайней мере до тех пор, пока не появятся какие-либо факты, которые были бы конкретными. Если такое произойдет, я думаю, он покинет пост сам", — сказал Пинкус, выступая на дискуссионной площадке клуба "Валдай".

По мнению эксперта, чтобы объявить президенту импичмент, необходимы явные доказательства вины главы государства.

В свою очередь, вице-президент вашингтонского политологического "Евразия-центра" Эрл Расмуссен заявил РИА Новости, что Джеймс Коми не представил доказательств "российского влияния" на выборы в США.

"Несмотря на то, что Коми заявил о своей уверенности в российском влиянии на выборы, никаких доказательств этого до сих пор не представлено. Мы наблюдаем продолжение реалити-шоу "Кампания-2016" без всяких подтверждений связей президента США Дональда Трампа с Россией", — сказал Расмуссен.

Конгресс может вынести импичмент президенту в случае совершения им преступлений против государства.

В истории США подобное случалось дважды — с Эндрю Джонсоном в 1868 году и Биллом Клинтоном в 1998-м. в обоих случаях попытка импичмента провалилась: сенат оправдал и Джонсона и Клинтона.

Есть в американской истории и другой прецедент — в 1974 году Ричард Никсон был вынужден уйти в отставку под угрозой импичмента.