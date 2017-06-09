В Польше будут судить выходца из Чечни, воевавшего на стороне ИГ*

ВАРШАВА, 9 июн — РИА Новости. Уголовное дело гражданина России, выходца из Чечни, обвиняемого в участии в боевых действиях в рядах запрещенной в России террористической группировки Исламское государство, передано в суд, сообщил журналистам официальный представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын.

"Из материалов Агентства национальной безопасности следует, что данный гражданин принимал участие в боевых действиях на территории Сирии в рядах ИГИЛ", — рассказал Жарын.

Также, по его словам, обвиняемый незаконно владел автоматом.

Обвинения, представленные прокуратурой, охватывают период с ноября 2013 года до конца 2014 года, пояснил Жарын.

Он уточнил, что дело передано в Окружной суд Варшавы.

Как сообщалось ранее, выходец из Чечни, воевавший в рядах Исламского государства, был задержан сотрудниками Агентства внутренней безопасности Польши в конце марта и с тех пор содержится под стражей.

Ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

*Террористическая организация, запрещенная в России