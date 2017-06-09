В Гамбурге ввели запрет на демонстрации во время саммита G20

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Полиция Гамбурга объявила о запрете на проведение демонстраций в большей части города на время проведения саммита G20 в начале июля, сообщила газета Welt.

По данным издания, в особенности запрет на демонстрации коснется маршрута между аэропортом и центром города с целью обеспечить безопасную дорогу участникам саммита к месту заседания.

Распоряжение также затронет части города вокруг Гамбургской ярмарки и озера Ауссенальстер, сообщил глава полиции Ральф Мартин Майер.

Ранее сообщалось, что Германия введет контроль на границах во время саммита G20 в Гамбурге. Дополнительным аргументом в пользу введения контроля, по информации Die Welt, является предотвращение въезда в страну левых радикалов из Дании и Италии, как это происходило, к примеру, на саммите G7 в баварском замке "Эльмау". Антиглобалисты готовят ряд мероприятий в Гамбурге в связи с проведением саммита "двадцатки", запланированы демонстрации протеста и так называемый "антисаммит".

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Конкретные сроки пограничного контроля пока не называются, однако министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер уже проинформировал об этой инициативе Еврокомиссию, Европейский совет, а также страны ЕС на встрече глав профильных ведомств.