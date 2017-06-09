В Манчестере из-за проблем с двигателем экстренно сел самолет из США

ЛОНДОН, 9 июн — РИА Новости. Самолет Boeing 787 авиакомпании Thomson Airways, летевший из США, совершил экстренную посадку в аэропорту британского города Манчестер после сообщений о проблемах с двигателем, сообщает газета Manchester Evening News.
Инцидент произошел в пятницу утром. По данным издания, самолет, следовавший по маршруту Орландо – Манчестер, приземлился в аэропорту города раньше времени, посадка прошла благополучно.
"В качестве мер предосторожности и в связи с незначительной технической проблемой самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Манчестера", — заявил официальный представитель перевозчика.
По его словам, все пассажиры покинули самолет. Ожидается, что днем в пятницу самолет вылетит из Манчестера.