Требования США к "иноагентам" являются давлением на Россию, считают в ОП

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Законопроект, изменяющий требования США к регистрации иностранных агентов, может быть использован в "предвзятых" целях, а также является очередным шагом усиления давления на Россию, считает председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.

В среду члены палаты представителей США демократ Дэвид Чичиллине и республиканец Мэтт Гаец внесли законопроект с целью изменить требования США к регистрации иностранных агентов по одноименному закону (FARA). По мнению конгрессменов, в период президентских выборов в США "лазейкой" в американском законодательстве активно пользовался телеканал RT для распространения "пропаганды" и так называемых "фэйковых новостей".

Предложенный законопроект наделяет Минюст США увеличенными полномочиями, позволяя выявлять и по суду преследовать организации, которые незаконным путем пытаются повлиять на политический процесс в США.

Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

"Это очередное давление, шаг с тех позиций, что сейчас создаются центры противодействия российской пропаганде. И дело в том, что этот закон может использоваться в предвзятых целях", — сказала Сутормина РИА Новости.

Общественница пояснила, что сейчас, согласно законодательству США, все организации, которые являются представителями других стран или получают финансирование из других стран, регистрируются как иностранные агенты. И, соответственно, отчитываются перед американскими властями о финансовой деятельности, а также демонстрируют план своих мероприятий. С принятием же данного законопроекта на такие НКО будет оказываться "дополнительное давление".

"При этом они (США) бесцеремонно вмешиваются во внутренние дела других стран, потому что количество неправительственных организаций в России, получающих финансирование из США, выросло буквально в разы. То есть уже более 4 тысяч организаций", — сказала Сутормина, уточнив, что они ищут "методы обходы нашего законодательства".

"Улучшения ситуации в отношении с Россией не предвидится. Будет очень удобно использовать Россию как агрессора, представлять, что они борются за свободы… Будет давление на Россию продолжаться", — подытожила общественница.

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Андрей Юров считает преждевременным делать выводы о новом законопроекте до детального ознакомления с его текстом, так как сам закон FARA касается только тех организаций, которые занимаются выборами.

"Сам закон FARA… касался именно лоббистской деятельности выборов, то есть не касался ни какой сферы, связанной с обществом, с экологией, с правами человека и так далее… Если, например, даже финансируемые из России экологические организации или независимые СМИ работают, но не занимаются вот этой темой выборов и лоббирования в парламент, то на них это никак не скажется", — сказал Юров РИА Новости.

Так, со слов члена СПЧ, закон FARA в старой редакции не распространяется, например, на деятельность Международной правозащитной организации Amnesty International, штаб-квартира которой находится в Лондоне, поскольку ее деятельность не касается непосредственно выборов.

"Поэтому нужно разбираться с тем, действительно ли это повлияет именно на права людей, в том числе работающих с международными организациями", — заключил он.