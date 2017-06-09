Симоньян: в Европе начали понимать абсурдность претензий к компаниям из РФ

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Европе начинают осознавать абсурдность претензий к российским организациям, включая СМИ, заявила в пятницу главный редактор МИА "Россия сегодня", в структуру которого входит РИА Новости, Маргарита Симоньян.

Суд Брюсселя снял все аресты с имущества российских компаний в Бельгии, в том числе с активов РИА Новости и ИТАР-ТАСС, которые были наложены в рамках иска экс-акционеров ЮКОСа, сообщил РИА Новости в пятницу глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков.

"Можно только констатировать, что справедливость восторжествовала и в Европе постепенно начинают осознавать абсурдность претензий к российским организациям, включая СМИ", — заявил Симоньян РИА Новости.

В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОС и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества. В июне 2015 года во Франции и Бельгии — во исполнение решения третейского суда в Гааге по иску бывших акционеров ЮКОС — было арестовано имущество, которое исполнители решения сочли российским.

Были арестованы счета представительства МИА "России сегодня" в Париже и Брюсселе. Однако здания МИА "Россия сегодня" во Франции и Бельгии арестованы не были — этих зданий у агентства в собственности нет, они арендуются у Госзагрансобственности. Журналисты агентства во Франции и Бельгии работают в обычном режиме.

В апреле Окружной суд Гааги отменил решение местного арбитража о взыскании с России 50 миллиардов долларов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС, пояснив, что данное дело не находится в компетенции Гаагского арбитража.