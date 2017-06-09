США
9.069 июня15:53МСК
USD57.00+0.02
EUR63.79-0.36
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Великобритания вступает в период неопределенности, считает политолог

Сюжет:
Парламентские выборы в Британии (116)
15:4609.06.2017
0230
© REUTERS / Hannah McKayЖенщина голосует на избирательном участке в Кройдоне на досрочных парламентских выборах, Великобритания. 8 июня 2017Женщина голосует на избирательном участке в Кройдоне на досрочных парламентских выборах, Великобритания. 8 июня 2017
© REUTERS / Hannah McKay

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. После прошедших внеочередных выборов в парламент Великобритания вступает в период неопределенности, а самым интересным их результатом можно считать восстановление сил Лейбористской партии под руководством Джереми Корбина, заявил РИА Новости эксперт клуба "Валдай", профессор российской и европейской политики в Кентском университете в Кентербери; научный сотрудник программы по изучению России и Евразии Королевского института Международных отношений (Chatham House) Ричард Саква.

Петр Толстой. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Толстой о результатах выборов в Великобритании: Brexit будет длительным
Внеочередные всеобщие выборы в британский парламент проводились 8 июня по инициативе консервативного правительства после того, как премьер-министр Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза необходимо единство в политическом Лондоне. В настоящее время подсчитаны результаты в 649 из 650 округов. Консерваторы пока получили 318 мандатов, лейбористы — 261, либерал — демократы — 12, Шотландская национальная партия — 35, остальные партии — 23. Ни одна из партий не набирает 326 голосов, необходимых для самостоятельного формирования кабинета министров.

При этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что получила разрешение королевы Великобритании Елизаветы Второй на формирование кабинета министров.

Долгий период неопределенности

По словам эксперта, после выборов "с подвешенным в воздухе парламентом" британцы могут не дождаться сформированного правительства в конце июня, а страна может оказаться даже без премьер-министра.

"Положение Терезы Мэй весьма сложное, если не сказать больше. Она инициировала ненужные выборы, затем проводила малоубедительную и неинтересную кампанию, что привело к потере мест и абсолютного большинства консерваторов. Из-за такого количества ошибок премьер-министр вряд ли останется на своём посту. Страна вступает в долгий период неопределённости", - заявил Ричард Саква.

Он отметил, что 29 марта 2017 года британское правительство активировало статью 50 Лиссабонского договора и приступило к двухлетнему процессу выхода из Европейского союза (Brexit - ред.), однако результаты выборов ставят этот процесс под сомнение.

Девушка выходит с избирательного участка в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Лейбористы в Великобритании выступают за создание правительства меньшинства
"Переговоры с ЕС должны были начаться в конце этого месяца. Теперь все это ставится под сомнение", - подчеркнул собеседник.

По мнению эксперта клуба "Валдай", политический истеблишмент и общественность Великобритании пребывают в состоянии шока от результатов выборов. "Отчасти это связано с тем, что практически ни один из опросов общественного мнения не предсказал такого результата – налицо ещё один провал профессионалов социологической сферы", - пояснил Ричард Саква.

"Тем не менее вчера в 10 часов вечера экзитполы оказались на удивление точными. Страна ещё раз погрузилась в период неопределённости. Кто будет премьер-министром? Кто сформирует правительство? Какова будет его политика? Возможно, должны состояться ещё одни выборы к концу года или в начале 2018 года", - добавил эксперт.

Интересный результат лейбористов

Девушка выходит с избирательного участка в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Sky News прогнозирует "подвешенный парламент" в Великобритании
Как считает Ричард Саква, одним из самых интересных результатов внеочередных всеобщих выборов в британский парламент можно считать восстановление сил Лейбористской партии под руководством Джереми Корбина.

"Возможно, самым интересным результатом выборов является не просто живучесть, но и реальное восстановление сил Лейбористской партии под руководством Джереми Корбина. Даже его оппоненты признают, что его предвыборная кампания была впечатляющей", - сказал собеседник агентства.

Эксперт отметил, что лидер партии лейбористов Джереми Корбин "оказался намного умнее, чем считали его оппоненты", в том числе и внутри Лейбористской партии.

"Партия добавила около 30 мест, получив 261 мандат в новом парламенте. В моём собственном избирательном округе Кентербери лейбористы выиграли впервые с 1918 года, когда был создан этот избирательный округ. Такого не было даже при впечатляющей победе лейбористов и Клемента Эттли в июле 1945 года", - подчеркнул Ричард Саква.

Он пояснил, что Джереми Корбин выносит на повестку дня те вопросы, которые "откладывались в долгий" ящик в течение 30 лет: социальная справедливость, экономическая рациональность и прежде всего "неадекватность" европейского и глобального порядка в области безопасности. По его словам, 8 июня 2017 года, когда состоялись внеочередные всеобщие выборы в британский парламент, "войдёт в анналы как момент, когда ход истории снова стал меняться".

Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена