Великобритания вступает в период неопределенности, считает политолог

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. После прошедших внеочередных выборов в парламент Великобритания вступает в период неопределенности, а самым интересным их результатом можно считать восстановление сил Лейбористской партии под руководством Джереми Корбина, заявил РИА Новости эксперт клуба "Валдай", профессор российской и европейской политики в Кентском университете в Кентербери; научный сотрудник программы по изучению России и Евразии Королевского института Международных отношений (Chatham House) Ричард Саква.

Внеочередные всеобщие выборы в британский парламент проводились 8 июня по инициативе консервативного правительства после того, как премьер-министр Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза необходимо единство в политическом Лондоне. В настоящее время подсчитаны результаты в 649 из 650 округов. Консерваторы пока получили 318 мандатов, лейбористы — 261, либерал — демократы — 12, Шотландская национальная партия — 35, остальные партии — 23. Ни одна из партий не набирает 326 голосов, необходимых для самостоятельного формирования кабинета министров.

При этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что получила разрешение королевы Великобритании Елизаветы Второй на формирование кабинета министров.

Долгий период неопределенности

По словам эксперта, после выборов "с подвешенным в воздухе парламентом" британцы могут не дождаться сформированного правительства в конце июня, а страна может оказаться даже без премьер-министра.

"Положение Терезы Мэй весьма сложное, если не сказать больше. Она инициировала ненужные выборы, затем проводила малоубедительную и неинтересную кампанию, что привело к потере мест и абсолютного большинства консерваторов. Из-за такого количества ошибок премьер-министр вряд ли останется на своём посту. Страна вступает в долгий период неопределённости", - заявил Ричард Саква.

Он отметил, что 29 марта 2017 года британское правительство активировало статью 50 Лиссабонского договора и приступило к двухлетнему процессу выхода из Европейского союза (Brexit - ред.), однако результаты выборов ставят этот процесс под сомнение.

"Переговоры с ЕС должны были начаться в конце этого месяца. Теперь все это ставится под сомнение", - подчеркнул собеседник.

По мнению эксперта клуба "Валдай", политический истеблишмент и общественность Великобритании пребывают в состоянии шока от результатов выборов. "Отчасти это связано с тем, что практически ни один из опросов общественного мнения не предсказал такого результата – налицо ещё один провал профессионалов социологической сферы", - пояснил Ричард Саква.

"Тем не менее вчера в 10 часов вечера экзитполы оказались на удивление точными. Страна ещё раз погрузилась в период неопределённости. Кто будет премьер-министром? Кто сформирует правительство? Какова будет его политика? Возможно, должны состояться ещё одни выборы к концу года или в начале 2018 года", - добавил эксперт.

Интересный результат лейбористов

Как считает Ричард Саква, одним из самых интересных результатов внеочередных всеобщих выборов в британский парламент можно считать восстановление сил Лейбористской партии под руководством Джереми Корбина.

"Возможно, самым интересным результатом выборов является не просто живучесть, но и реальное восстановление сил Лейбористской партии под руководством Джереми Корбина. Даже его оппоненты признают, что его предвыборная кампания была впечатляющей", - сказал собеседник агентства.

Эксперт отметил, что лидер партии лейбористов Джереми Корбин "оказался намного умнее, чем считали его оппоненты", в том числе и внутри Лейбористской партии.

"Партия добавила около 30 мест, получив 261 мандат в новом парламенте. В моём собственном избирательном округе Кентербери лейбористы выиграли впервые с 1918 года, когда был создан этот избирательный округ. Такого не было даже при впечатляющей победе лейбористов и Клемента Эттли в июле 1945 года", - подчеркнул Ричард Саква.

Он пояснил, что Джереми Корбин выносит на повестку дня те вопросы, которые "откладывались в долгий" ящик в течение 30 лет: социальная справедливость, экономическая рациональность и прежде всего "неадекватность" европейского и глобального порядка в области безопасности. По его словам, 8 июня 2017 года, когда состоялись внеочередные всеобщие выборы в британский парламент, "войдёт в анналы как момент, когда ход истории снова стал меняться".