Глава Каталонии заявил, что в Испании не нашли альтернативу референдуму

МАДРИД, 9 июн — РИА Новости, Сергей Сарымов. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон обвинил власти Испании в том, что они не смогли найти альтернативны референдуму о независимости автономии.

Выступая в пятницу после очередного заседания исполнительного совета Женералитета Каталонии, Пучдемон отметил, что "на протяжении многих лет мы предлагали разные предложения, но все они были отвергнуты". Он также добавил, что "политизированные решение Конституционного суда Испании положило конец диалогу с властями".

Пучдемон заявил, что "настало время каталонцам решить свое будущее". "В наших руках доказать, что демократия объединяет нас всех… правительство Испании злоупотребляет своими полномочиями для подрыва доверия к представителям каталонской власти", — сказал он.

В пятницу по результатам внеочередного заседания парламента Каталонии Пучдемон заявил, что проведение референдума о возможном обретении независимости Каталонии от Испании намечено на 1 октября 2017 года. Вопросом, который вынесут на всеобщее голосование, будет "хотите ли вы чтобы Каталония стала независимой с республиканской формой правления?".