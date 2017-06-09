Азербайджан внес писателя Лимонова в "черный список"

БАКУ, 9 июн — РИА Новости, Вугар Гасанов. Российский писатель и политик Эдуард Лимонов внесен в "черный список" властей Азербайджана за незаконное посещение нагорно-карабахского региона, заявил в пятницу РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Баку в 2013 году обнародовал "черный список" иностранцев, которые посетили без согласования с азербайджанскими властями территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Включенным в него запрещен въезд в Азербайджан. Список периодически обновляется.

"Незаконное посещение Лимоновым оккупированных территорий Азербайджана нашло свое подтверждение. Его имя внесено в список персона нон грата в Азербайджане", — заявил Гаджиев.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.