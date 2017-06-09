В Иране задержали 41 подозреваемого после нападений в Тегеране

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Правоохранительные органы Ирана задержали 41 подозреваемого в связи с нападениями в Тегеране, передает телеканал Press TV со ссылкой на министерство информации и национальной безопасности страны.

В пятницу агентство Tasnim сообщило, что иранские правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в причастности к нападениям на парламент страны и мавзолей имама Хомейни.

Ранее сообщалось, что в ходе расследования были задержаны пять человек. Все они занимались террористической деятельностью в сирийской Ракке и иракском Мосуле, где действует террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а в прошлом году вернулись в Иран. Также была задержана женщина, которая помогала террористам. Точное число подозреваемых не называется.

Группа из четырех человек в женской одежде в среду утром открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана подтвердили ликвидацию одного из террористов. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. У мавзолея силовики арестовали двух человек. В результате терактов погибли 17 человек, ранены 43.