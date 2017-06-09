Германия призвала Иран не усугублять напряжение в Персидском заливе

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Германии Мартин Шефер призвал Иран избегать любых действий, которые могут в дальнейшем усугубить напряжение в Персидском заливе, передает агентство Рейтер.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром прекращении с ним всякого сообщения, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути. Сенегал отозвал своего посла в Катаре.

По словам Шефера, страны Персидского залива считают, что Иран играет закулисную роль в конфликте. "Так или иначе, важно, чтобы ничего не делалось на другой стороне Персидского залива… чтобы не подливать масла в огонь", — сказал Шефер.

Он также заявил, что Германия сделает все возможное, чтобы способствовать восстановлению диалога для разрешения кризиса, но Берлин не намерен становиться ключевым посредником, несмотря на встречи главы МИД Германии Зигмара Габриэля с его коллегами из Катара и Саудовской Аравии, передает агентство.