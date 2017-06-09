Мэй сообщила о сотрудничестве консерваторов с DUP в британском парламенте

ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости, Татьяна Фирсова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что Консервативная партия под ее руководством в парламенте будет сотрудничать с Североирландской демократической юнионистской партией DUP.

Консерваторы, по предварительным результатам голосования, стали первыми из партий по числу голосов, но, фактически, потерпели крах на выборах, не добрав до необходимого большинства в парламенте. Именно поэтому им нужно было либо сформировать коалицию, либо заручиться поддержкой одной из партий, также прошедших в парламент, без подписания формального коалиционного соглашения.

"Понятно, что только консервативная и юнионистская партии способны обеспечить большинство в палате общин", — сказала Мэй, выступая у резиденции на Даунинг-стрит.