Мэй получила разрешение королевы на формирование кабмина

ЛОНДОН, 9 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Тереза Мэй получила разрешение королевы Великобритании Елизаветы Второй на формирование кабинета министров.

"Я только что была у королевы, я сформирую правительство", — сказала Мэй, выступая у резиденции на Даунинг-Стрит.

Это означает, что несмотря на потерю нескольких мест на выборах в парламент и критику со стороны однопартийцев, Мэй сохранит пост премьера и сформирует свой кабинет министров, возможно, сохранив его в нынешнем составе.

Встреча у королевы премьеру был назначена на 12.30 (14.30 мск) и продолжалась около 15 минут.