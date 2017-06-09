Глава партии либеральных демократов призвал Мэй уйти в отставку

Премьер-министр Соединённого Королевства и лидер Консервативной партии Тереза Мэй на следующий день после парламентских выборов. 9 июня 2017

Премьер-министр Соединённого Королевства и лидер Консервативной партии Тереза Мэй на следующий день после парламентских выборов. 9 июня 2017

ЛОНДОН, 9 июн - РИА Новости. Глава оппозиционной партии Либеральные демократы Тим Фэррон призвал премьера Великобритании Терезу Мэй уйти в отставку.

"Терезе Мэй следует уйти", - сказал Фэррон журналистам.

Либеральные демократы на досрочных парламентских выборах в Великобритании получили всего 12 мест.

Консерваторы под руководством премьер-министра Мэй, по предварительным результатам голосования, стали первыми из партий по числу голосов, но, фактически, потерпели крах на выборах, не добрав до необходимого большинства мест в парламенте.

Выборы проводились по инициативе самой Мэй для того, чтобы объединить политический Лондон в преддверии переговоров по Brexit, но теперь получается, что страна еще более расколота, чем до голосования - ни одна партия, по предварительным результатам, не смогла набрать большинства голосов. Это значит, что необходимо либо формировать коалицию, либо правительство меньшинства, либо проводить новые выборы.

Правительство меньшинства традиционно считается нестабильным. Именно его в настоящее время собирается формировать Мэй. Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии, которая по предварительным итогам получит 10 мест в новом парламенте, как ожидается, может согласиться поддерживать правительство консерваторов без заключения формального коалиционного соглашения.

На этом фоне о необходимости отставки Мэй заявили также лейбористы. Глава МИД, коллега премьера по партии Борис Джонсон ушел от ответа на вопрос, должна ли Мэй остаться на посту премьера, что означает, что единого фронта поддержки у Мэй даже в собственных партийных рядах нет.