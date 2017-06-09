СМИ рассказали о реакции катарцев на санкции

АНКАРА, 9 июн — РИА Новости. Население Катара считает несправедливыми санкции, которые ввели против него некоторые арабские страны, и рассчитывает на поддержку со стороны Турции, Ирана и России, сообщает в пятницу агентство Anadolu из катарской столицы Дохи.

Местные жители уверены, что благодаря богатым запасам природного газа Катар сможет с легкостью противостоять эмбарго соседних стран. Как сообщили агентству рядовые жители Дохи, они не ощущают отрицательного воздействия санкций на свою повседневную жизнь. Люди уверены, что благодаря сильной экономике и политическим союзам, Катар сможет достойно выйти из сложившейся ситуации.

"Не думаю, что кризис продлится долго. Если страны, которые ввели санкции, не отступят, то Катар использует альтернативные варианты. Наша страна имеет тесные связи с Турцией, Ираном, Россией и многими другими государствами", — говорит житель Дохи Авад Аль-Халид, который владеет рестораном в районе рынка Вакыф в одном из оживленных мест столицы Катара. По его словам, практически все жители страны придерживаются аналогичного мнения.

"Саудовская Аравия и ОАЭ прекратили поставку продовольственных товаров в Катар. Мы очень огорчены и возмущены этим. Ведь Катар — мусульманская и арабская страна! Они не должны были принимать подобные меры в священный (для мусульман) месяц Рамадан. Решение о введении политических санкций еще можно как-то понять, но зачем надо было прекращать поставку продовольствия?" — отметил Аль-Халид.

Местные жители опровергли сообщения о том, что после введения санкций население Дохи якобы бросилось скупать все товары в магазинах. "Сегодня я была в магазине, все товары есть в избытке. Некоторые СМИ публикуют лживые новости", — сказала местная жительница Джейла Джамил Аль-Тамими.

Она также высоко оценила поддержку, которую Турция оказывает Катару. "Все мы мусульмане и исповедуем одну религию. Турция поддерживает Катар. Против Катара ведется пропаганда, основанная на лжи", — считает Аль-Тамими.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром прекращении с ним всякого сообщения, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути. Сенегал отозвал своего посла в Катаре.