В Афинах участники перестрелки случайно убили мальчика во дворе школы

АФИНЫ, 9 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. В Греции 11-летний школьник погиб от "шальной" пули во время школьного праздника, сообщает Афинское агентство новостей AMNA.

ЧП произошло в районе Ахарнон в Афинах в четверг вечером во время празднования окончания учебного года. Ребенок находился на баскетбольной площадке во дворе школы, когда неожиданно упал и сильно ударился головой. Все думали, что он упал в обморок из-за патологической проблемы, и после удара головой истекал кровью. Мальчика госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, он скончался, пишет агентство.

В пятницу было проведено вскрытие и установлено, что причиной смерти стала пуля, по всей видимости, калибра 9 миллиметров, выпущенная из огнестрельного оружия и попавшая мальчику в голову.

"Пуля, должно быть, была от беспорядочной стрельбы, произошедшей в районе в то время, когда проходили детские мероприятия", — сказал агентству сотрудник отдела безопасности Аттики.

Сразу после судмедэкспертизы район был блокирован полицией, службы безопасности ведут расследование для выявления и ареста преступника. Уже есть задержанные, сообщает агентство.

Сайт "Прото тема" сообщает, что полиция ведет расследование в цыганском таборе, расположенном примерно в 500 метрах от школы. По словам местных жителей, в таборе был какой-то праздник, и была стрельба. В полиции считают, что после стрельбы в воздух пуля на излете попала в голову ребенка.