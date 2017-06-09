Порошенко признал, что для членства в НАТО Украине предстоит большая работа

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что стране нужно проделать много работы, чтобы претендовать на членство в НАТО.

Верховная рада Украины в четверг приняла закон, которым предлагается внести изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики" и прописать в нем, что "основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации".

"Конечно, я как президент должен заботиться о безопасности государства, но когда это будет, — хочу сказать, что у нас впереди очень много работы, потому что критерии для того, чтобы претендовать на членство в НАТО, очень высокие. Хочу сказать, что они почти совпадают с критериями копенгагенскими для членства в ЕС, поэтому реформы, которые мы делаем для того, чтобы адаптировать наше законодательство к ЕС, являются теми же реформами", — сказал Порошенко в пятницу на брифинге в Харькове, который транслировал телеканал "112 Украина".

При этом президент отметил, что Украина уже много сделала в плане реформ, чтобы соответствовать стандартам НАТО. "Давайте мы сегодня будем говорить не о формальной стороне подачи заявки, а о том, что Украине надо сделать для того, чтобы реформировать наше государство, чтобы она отвечала тем критериям, которые необходимы для членства. Мы уже много сделали", — сказал он.

"Впереди еще много работы, и нам еще много чего есть сделать", — отметил Порошенко.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.