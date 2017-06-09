В ДНР заявили, что Киев не предоставил гарантий по ремонту насосной станции

ДОНЕЦК/ЯСИНОВАТАЯ, 9 июн — РИА Новости. Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) и Минобороны самопровозглашенной ДНР не могут попасть на территорию насосной станции, работа которой была нарушена из-за обстрелов, по причине отсутствия гарантий безопасности со стороны украинских силовиков, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее компания "Вода Донбасса" сообщила, что в четверг утром из-за обстрелов была остановлена работа насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода, которая подает воду на пять фильтровальных станций: Донецкую, Красноармейскую, Великоанадольскую, Мариупольскую №1 и Мариупольскую №2. Насосная станция в Ясиноватском районе обеспечивает питьевой водой почти 2 миллиона человек по обе стороны линии соприкосновения.

"Вот уже несколько часов представители ОБСЕ, СЦКК и министерства обороны ДНР не могут выехать с инспекцией на территорию насосной станции, нет гарантий безопасности от Украины. Украинская сторона делает все возможное, чтобы наблюдатели ОБСЕ и СЦКК туда не приехали. В настоящее время станция не работает, восстановительные работы должны начаться после инспекции", — сказал в пятницу Басурин журналистам.

В Минобороны ДНР добавили, что представители Киева до сих пор не предоставили гарантии безопасности для проведения ремонтных работ на поврежденной обстрелами насосной станции.

"На данный момент украинская сторона не предоставила гарантий безопасности для выезда ремонтных бригад на восстановление работоспособности насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода в районе Васильевки", — сказал журналистам представитель Минобороны.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.