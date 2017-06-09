В ДНР заявили, что Киев не предоставил гарантий по ремонту насосной станции

ДОНЕЦК/ЯСИНОВАТАЯ, 9 июн — РИА Новости. Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) и Минобороны самопровозглашенной ДНР не могут попасть на территорию насосной станции, работа которой была нарушена из-за обстрелов, по причине отсутствия гарантий безопасности со стороны украинских силовиков, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"Вот уже несколько часов представители ОБСЕ, СЦКК и министерства обороны ДНР не могут выехать с инспекцией на территорию насосной станции, нет гарантий безопасности от Украины. Украинская сторона делает все возможное, чтобы наблюдатели ОБСЕ и СЦКК туда не приехали. В настоящее время станция не работает, восстановительные работы должны начаться после инспекции", — сказал в пятницу Басурин журналистам.
"На данный момент украинская сторона не предоставила гарантий безопасности для выезда ремонтных бригад на восстановление работоспособности насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода в районе Васильевки", — сказал журналистам представитель Минобороны.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.