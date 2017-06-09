В Донбассе 400 тысяч человек остались без воды из-за обстрелов

ЯСИНОВАТАЯ, 9 июн — РИА Новости. Около 400 тысяч жителей Донбасса и химический завод остались без водоснабжения из-за остановки насосной станции на линии соприкосновения в районе Ясиноватой, сообщил журналистам гендиректор ГП "Вода Донбасса" Олег Мокрый.

Ранее компания "Вода Донбасса" сообщила, что в четверг утром из-за обстрелов была остановлена работа насосной станции Южно-Донбасского водопровода, которая подает воду на пять фильтровальных станций: Донецкую, Красноармейскую, Великоанадольскую, Мариупольскую № 1 и Мариупольскую № 2. В пятницу представитель Минобороны самопровозглашенной ДНР заявил, что силовики не предоставили гарантий безопасности и ремонтные бригады не приступили к работе в этом районе. По той же причине туда не смогли попасть представители СЦКК и наблюдатели ОБСЕ.

"Эта насосная станция системообразующая. От этой станции зависит работа пяти фильтровальных станций. Две фильтровальные станции на территории Украины — Красноармейская и Анадольская — полностью не работают. Это порядка 400 тысяч человек, в том числе и город Докучаевск… Это питьевое водоснабжение, но от этой станции зависит Авдеевский коксохимический завод, который сейчас не получает воду", — сказал Мокрый.

Руководитель "Воды Донбасса" также заявил, что по станции было выпущено более 20 боеприпасов.

"Позавчера по насосной станции было более 20 попаданий. Охранники, монтеры еле спаслись. Основные требования людей — чтобы дали хоть какие-то гарантии безопасности", — добавил Мокрый.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.