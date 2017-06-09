Порошенко подпишет закон, закрепляющий стремление Украины стать членом НАТО

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подпишет закон, который закрепляет стремление страны стать членом НАТО.
"Конечно, подпишу, поскольку эта законодательная инициатива была согласована со мной, коалиция приняла активное участие в принятии этого закона. Я хочу напомнить, что это не новация, а возвращение к тому состоянию, когда в 2003 году в законе об основах национальной безопасности в качестве главной цели было членство в НАТО", — сказал президент в пятницу в Харькове на совместном брифинге с президентом Литвы Далей Грибаускайте, его транслировал телеканал "112 Украина".
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.