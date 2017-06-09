Порошенко подпишет закон, закрепляющий стремление Украины стать членом НАТО

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подпишет закон, который закрепляет стремление страны стать членом НАТО.

Верховная рада Украины в четверг приняла закон, которым предлагается внести изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики" и прописать в нем, что "основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации".

"Конечно, подпишу, поскольку эта законодательная инициатива была согласована со мной, коалиция приняла активное участие в принятии этого закона. Я хочу напомнить, что это не новация, а возвращение к тому состоянию, когда в 2003 году в законе об основах национальной безопасности в качестве главной цели было членство в НАТО", — сказал президент в пятницу в Харькове на совместном брифинге с президентом Литвы Далей Грибаускайте, его транслировал телеканал "112 Украина".

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.