Трамп заявил, что Коми раскрывает секретную информацию

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после выступления Джеймса Коми в сенате заявил, что экс-директор ФБР раскрывает секретные данные.

Как стало известно ранее из заявления адвоката Трампа Марка Касовица, Коми признал, что является одним из источников утечек информации в СМИ.

Despite so many false statements and lies, total and complete vindication…and WOW, Comey is a leaker! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июня 2017 г.

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"Несмотря на такое большое количество ложных заявлений и обмана, (наступило) полное и окончательное возмездие… И, ух ты, Коми раскрывает секретную информацию", — написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

В четверг бывший глава бюро дал показания в комитете по разведке сената США. Это стало первым публичным выступлением Коми после того, как Трамп уволил его в мае "из-за утраты доверия". При этом президент, ранее активно откликавшийся в соцсети на различные политические события, более суток не оставлял записей в своем микроблоге. Сообщалось, что Касовиц убедил президента США не отвечать в Twitter на заявления Коми в сенате.