В Великобритании 106-летнюю жительницу не допустили до голосования

Женщины ждут голосования на избирательном участке в Лондоне во время досрочных парламентских выборов, Великобритания. 8 июня 2017

Женщины ждут голосования на избирательном участке в Лондоне во время досрочных парламентских выборов, Великобритания. 8 июня 2017

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Британские власти не позволили 106-летней Эми Уинифред Хокинс проголосовать на всеобщих выборах в парламент Великобритании, сообщает издание Sun.

По информации издания, Хокинс не позволили пройти на избирательный участок на основании того, что ее нет в списках.

"Я родилась в 1911 году, я была свидетельницей двух мировых войн, борьбы за избирательное право для женщин и пенсии для всех, я видела забастовку шахтеров. И сегодня они не позволяют мне голосовать", — приводит издание слова Хокинс.

Семья Хокинс пришла в ярость после инцидента и заявила, что в начале года женщина была в списке избирателей.

Внеочередные всеобщие выборы в британский парламент проводились 8 июня по инициативе консервативного правительства после того, как премьер-министр Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза необходимо единство в политическом Лондоне.

В настоящее время подсчитаны результаты в 649 из 650 округов. Консерваторы пока получили 318 мандатов, лейбористы — 261, либерал — демократы — 12, Шотландская национальная партия — 35, остальные партии — 23. Ни одна из партий не набирает 326 голосов, необходимых для самостоятельного формирования кабинета министров.