Мэй столкнется с критикой, если смягчит позицию по Brexit, заявили СМИ

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может столкнуться с жесткой критикой со стороны министров-евроскептиков, если смягчит свою позицию по вопросу о выходе страны из ЕС, пишет издание Telegraph со ссылкой на источники в консервативной партии.

По словам высокопоставленных консерваторов, премьеру уже дали "предупреждение" и рекомендовали проявить стойкость под давлением лейбористов, либерал-демократов и Шотландской национальной партии. Кроме того, один из министров, чье имя не уточняется, выступил с критикой министра по выходу Великобритании из ЕС Дэвида Дэвиса, отметив, что именно он виновен в проведении внеочередных выборов.

Парламентарий Найджел Эванс заявил, что подход Мэй к руководству партией будет обсуждаться на заседании комитета рядовых представителей консерваторов в Палате общин.

Ранее экс-глава Минфина Великобритании Джордж Осборн заявил, что в случае, если результаты парламентских выборов действительно будут такими неутешительными для консерваторов, как показывают предварительные результаты, то Мэй долго на своем посту не продержится.

Ранее официальный представитель главы кабинета министров сообщил, что Мэй в пятницу днем намерена посетить Букингемский дворец и запросить у королевы Елизаветы II разрешение на формирование правительства. Это формальная процедура, подтверждающая, что Мэй, несмотря на неутешительные для консерваторов итоги выборов, собирается формировать правительство меньшинства.

В настоящее время подсчитаны результаты в 649 из 650 округов. Консерваторы пока получили 318 мандатов, лейбористы — 261, либерал — демократы — 12, Шотландская национальная партия — 35, остальные партии — 23. Ни одна из партий не набирает 326 голосов, необходимых для самостоятельного формирования кабинета министров.