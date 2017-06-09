В Мали погибли три миротворца ООН

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Три миротворца ООН погибли и еще восемь получили ранения в результате нападения на северо-востоке Мали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA).

"Вчера (в четверг) лагерь MINUSMA в городе Кидаль попал под ракетный/минометный обстрел… чуть позднее позиция неподалеку была атакована", — говорится в сообщении.

Миротворцы MINUSMA находятся в Мали по решению СБ ООН. Численность миссии предусмотрена в пределах 11,2 тысячи военнослужащих, включая резервистов, способных быстро развернуться в стране, и 1,44 тысячи полицейских. Кроме этого, с санкции СБ ООН в Мали находится четырехтысячный контингент французских войск.