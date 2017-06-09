Таиландца приговорили к 35 годам тюрьмы за оскорбление королевской семьи

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Гражданина Таиланда приговорили к тюремному заключению на 35 лет за посты на Facebook, которые власти посчитали оскорбительными для королевской семьи, передает агентство Франс Пресс.

Военный суд Бангкока приговорил 34-летнего Уичая к тюремному заключению из-за изображающих королевскую семью фотографий и видео, размещенных в аккаунте Facebook, якобы принадлежащем другому пользователю.

Сообщается, что Уичай намеревался очернить своего бывшего друга и разместил фотографии королевской семьи от его имени. "Суд приговорил его к семи годам заключения по каждому пункту обвинения. В общей сложности его приговорили к 70 годам, но затем сократили срок наполовину, так как он признал свою вину", — приводит агентство слова представителя надзорной службы.

Статья об оскорблении королевского величия входит в раздел государственных преступлений уголовного кодекса Таиланда.