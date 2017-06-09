Явка на парламентских выборах в Британии стала самой высокой за 25 лет

ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости. Парламентские выборы в Великобритании прошли с самой высокой явкой за последние 25 лет – в голосовании приняли участие более 32 миллионов британцев, пишет газета Daily Telegraph.

Как отмечает издание, больше британцев проголосовало только в 1992 году, когда участие в выборах приняли 33,6 миллионов человек. Официально по итогам нынешнего голосования явка составила 68,7%, это на 2% выше, чем на всеобщих выборах в 2015 году.

Парламентские выборы в Великобритании проводились накануне по инициативе премьер-министра страны Терезы Мэй для того, чтобы объединить политический Лондон в преддверии переговоров по Brexit.

В настоящее время подсчитаны результаты в 649 из 650 округов. Консерваторы пока получили 318 мандатов, лейбористы — 261, либерал — демократы — 12, Шотландская национальная партия — 35, остальные партии — 23. Ни одна из партий не набирает 326 голосов, необходимых для самостоятельного формирования кабинета министров.