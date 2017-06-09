США поставят Саудовской Аравии батареи THAAD, самолеты, тысячи боеприпасов

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. США в рамках многомиллиардной сделки, заключенной с Саудовской Аравией, поставят Эр-Рияду батареи противоракетных комплексов THAAD, самолеты разного назначения, корабли, боевые автомобили и более 100 тысяч боеприпасов, пишет портал Defense News со ссылкой на документ Белого дома.
Правительственный документ, подлинность которого подтвердил порталу неназванный источник, раскрывает детали сделки и стоимость отдельных пунктов, закупаемых Саудовской Аравией. При этом Defense News отмечает, что цифры могут измениться по ходу переговоров и уточнения условий поставок.
Существенная сумма выделена Саудовской Аравией на закупку самолетов, среди которых модели Lockheed Martin KC-130 и Lockheed C-130 Hercules, истребители F-15 и другие. Еще 6 миллиардов долларов уйдет на закупку шести кораблей, построенных американской корпорацией Lockheed Martin.
Более 2 миллиардов долларов выделено на реконструкцию боевых машин и более 1 миллиарда — на закупку порядка 200 новых. Полтора миллиарда будет потрачено на гаубицы. Завершает представленный список передовое военное программное обеспечение C4i, на которое будет потрачено 18 миллиардов долларов.