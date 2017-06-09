США поставят Саудовской Аравии батареи THAAD, самолеты, тысячи боеприпасов

Плакат с изображением президента США Дональда Трампа и короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиз Аль Сауда в Эр-Рияде. Архивное фото

Плакат с изображением президента США Дональда Трампа и короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиз Аль Сауда в Эр-Рияде. Архивное фото

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. США в рамках многомиллиардной сделки, заключенной с Саудовской Аравией, поставят Эр-Рияду батареи противоракетных комплексов THAAD, самолеты разного назначения, корабли, боевые автомобили и более 100 тысяч боеприпасов, пишет портал Defense News со ссылкой на документ Белого дома.

Президент США Дональд Трамп в мае побывал с первым визитом в Саудовской Аравии. Во время его визита была заключена сделка на поставку вооружений на 110 миллиардов долларов.

Правительственный документ, подлинность которого подтвердил порталу неназванный источник, раскрывает детали сделки и стоимость отдельных пунктов, закупаемых Саудовской Аравией. При этом Defense News отмечает, что цифры могут измениться по ходу переговоров и уточнения условий поставок.

На данный момент известно, что 13,5 миллиарда долларов будет потрачено на семь батарей THAAD, поставки которых ожидаются в 2023-2026 годах. Почти 5 миллиардов уйдет на "умные" (управляемые) боеприпасы пяти типов. Еще почти 7 — на совершенствование саудовских систем ПВО Patriot ("Пэтриот").

Существенная сумма выделена Саудовской Аравией на закупку самолетов, среди которых модели Lockheed Martin KC-130 и Lockheed C-130 Hercules, истребители F-15 и другие. Еще 6 миллиардов долларов уйдет на закупку шести кораблей, построенных американской корпорацией Lockheed Martin.

Более 2 миллиардов долларов выделено на реконструкцию боевых машин и более 1 миллиарда — на закупку порядка 200 новых. Полтора миллиарда будет потрачено на гаубицы. Завершает представленный список передовое военное программное обеспечение C4i, на которое будет потрачено 18 миллиардов долларов.