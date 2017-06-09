В Ираке нашли захоронения 300 жертв боевиков ИГ*

БАГДАД, 9 июн — РИА Новости. Специалисты в Ираке обнаружили очередное массовое захоронение в городе Тикрит с останками 300 жертв, убитых боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), говорится в заявлении "Организации мучеников", специализирующейся на поисках подобных могил.

Тикрит находится в провинции Салах-эд-Дин. Губернатор провинции объявил в сентябре 2016 года о ее полном освобождении от боевиков ИГ.

Группа специалистов произвела раскопки в провинциях Салах-эд-Дин и Анбар, а также в районе лагеря Спайкер, где боевики ИГ в 2014 году взяли в плен более полутора тысяч шиитских кадетов. Боевики тогда убили кадетов, но точное число жертв остается неизвестным.

В провинции Анбар специалисты обнаружили четыре массовых захоронения, точное число жертв пока не установлено.

Крупнейшее массовое захоронение в Ираке, предположительно, с четырьмя тысячами тел, было обнаружено в феврале неподалеку от Мосула.

*Террористическая организация, запрещенная в России.