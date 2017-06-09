Все заложники, захваченные неизвестным в Ньюкасле, освобождены

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Все заложники освобождены в центре по трудоустройству в городе Ньюкасл на северо-востоке Англии, сообщает полиция графств Нортамберленд и Тайн-энд-Уир.

Ранее сообщалось, что вооруженный ножом мужчина удерживает заложников в центре по трудоустройству в Ньюкасле. Ближайшая станция метро Byker была эвакуирована и закрыта. По данным полиции, инцидент в Ньюкасле не связан с терроризмом. О пострадавших не сообщалось.

"Можно полагать, что все заложники освобождены, а (вооруженный ножом) мужчина – единственный, кто остался в здании", — сообщается в Twitter полиции.