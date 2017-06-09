Песков отказался комментировать итоги выборов в Британии

АСТАНА, 9 июн – РИА Новости. В Кремле пока воздержались от оценки результатов прошедших накануне выборов в парламент Великобритании.

Парламентские выборы в Великобритании проводились накануне по инициативе премьер-министра страны Терезы Мэй для того, чтобы объединить политический Лондон в преддверии переговоров по Brexit.

"Пока нечего сказать", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

В настоящее время подсчитаны результаты в 649 из 650 округов. Консерваторы пока получили 318 мандатов, лейбористы — 261, либерал - демократы — 12, Шотландская национальная партия — 35, остальные партии — 23. Ни одна из партий не набирает 326 голосов, необходимых для самостоятельного формирования кабинета министров.