В Киеве рассказали, во сколько Украине обойдется визовый режим с Россией

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Введение визового режима с Россией принесет больше проблем, чем выгоды для украинского государства, считает представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко. Об этом она заявила в эфире телеканала "112".
По мнению Луценко, такие траты являются нецелесообразными, поскольку эту сумму Украина может потратить с большей пользой.
Представитель президента напомнила, что введение виз затруднит перемещение через границу украинцев, работающих в России. Кроме того, по словам Луценко, выдавая визы жителям Крыма, Украина фактически признает, что полуостров уже не является ее территорией.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия предпримет ответные действия в случае введения Украиной виз для россиян, решение о характере таких мер будет принимать глава государства.