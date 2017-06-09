В Киеве рассказали, во сколько Украине обойдется визовый режим с Россией

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Введение визового режима с Россией принесет больше проблем, чем выгоды для украинского государства, считает представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко. Об этом она заявила в эфире телеканала "112".

Она отметила, что только по предварительным подсчетам на создание разных консульств, учреждений, установление пограничного контроля потребуется "как минимум 1,5-2 миллиарда гривен" (57,5-75 миллионов долларов).

По мнению Луценко, такие траты являются нецелесообразными, поскольку эту сумму Украина может потратить с большей пользой.

Представитель президента напомнила, что введение виз затруднит перемещение через границу украинцев, работающих в России. Кроме того, по словам Луценко, выдавая визы жителям Крыма, Украина фактически признает, что полуостров уже не является ее территорией.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что его ведомство готово выполнить необходимые процедуры для введения визового режима с Россией, если такое решение будет принято.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия предпримет ответные действия в случае введения Украиной виз для россиян, решение о характере таких мер будет принимать глава государства.