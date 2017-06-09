В МВД Украины назвали причину взрыва на территории американского посольства

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что причиной ЧП на территории посольства США в Киеве, где накануне произошел взрыв, стала дымовая шашка с "некоторыми элементами", которую бросил неизвестный.

Ранее пресс-служба полиции Киева сообщила, что в ночь на четверг на территории посольства США в Шевченковском районе произошел взрыв, возбуждено уголовное дело по статье "теракт". При взрыве никто не пострадал, посольство продолжает работу в обычном режиме. Агентство УНИАН со ссылкой на заявление посольства США сообщило, что дипломатическое представительство не рассматривает ночной взрыв как теракт. Однако полиция Украины переквалифицировала дело о взрыве на территории посольства США в Киеве со статьи "теракт" на "злостное хулиганство".

"Относительно дела об американском посольстве. Да, действительно там был хулиганский поступок. Человек бросил дымовую шашку с некоторыми элементами. Это будет расследоваться как хулиганство. Думаю, что в ближайшее время это будет расследовано", — сказал Аваков в пятницу в эфире телеканала "112 Украина".