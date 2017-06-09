Суд по делу так называемой "русской мафии" в Испании перенесли

МАДРИД, 9 июн — РИА Новости. Испанский суд отменил первое слушание по громкому делу, где в качестве обвиняемых фигурируют 27 человек, в основном российские граждане, которых подозревают в связях с организованными преступными группировками в России и отмывании денег через сделки с недвижимостью в Испании.

Первое заседание по данному делу должно было состояться 12 июня. "Заседание 12 июня не состоится. Один из подозреваемых заболел", — сообщили РИА Новости в Национальной судебной коллегии Испании. При этом собеседница агентства затруднилась сказать, о ком именно из подозреваемых идет речь. В Национальной судебной коллегии пока не знают, на какое число может быть перенесено заседание.

Слушания должны были начаться 12 июня в Третьем отделе по уголовным делам Национальной судебной коллегии и продолжиться до 6 июля. Обвиняемым грозят сроки от 5,5 до 8,5 пяти лет заключения. Сторона обвинения считает, что еще в 1996 году обвиняемые создали в Испании схему отмывания денег, полученных преступным путем в России, через покупку недвижимости. Каждому из обвиняемых инкриминируется участие в преступном сообществе и отмывании денег.

Прокуроры предполагают, что Геннадий Петров, который считается лидером группировки, Александр Малышев, Леонид Христофоров и другие в 1990-е годы создали в стране сеть компаний, на которые оформляли недвижимость. Затем эти компании неоднократно перепродавались через подставные фирмы. Подобные сделки с недвижимостью проводились в Аликанте, Барселоне, Малаге и на Майорке, а "отмытые" деньги переправлялись в офшорные зоны — Панаму и Лихтенштейн. В 2008 году в рамках операции "Тройка" в различных городах Испании были задержаны 20 граждан России. Петров провел под арестом полтора года, после чего был освобожден под подписку о невыезде, уехал в Россию и не вернулся. Большинство фигурантов дела сейчас находятся за пределами Испании и объявлены в международный розыск.

Прокуратура по борьбе с коррупцией требует приговорить Петрова, а также Малышева и Ольгу Соловьеву к 8,5 годам тюрьмы и штрафу. Остальные фигуранты дела могут быть приговорены к 5,5 годам и штрафу. Общая сумма штрафа достигает 2,7 миллиарда евро.

В мае прошлого года испанский суд аннулировал ранее выданный международный ордер на арест депутата Госдумы РФ Владислава Резника и его супруги Дианы Гиндин.

Выдвинуты обвинения в отношении 19 юридических лиц — различных компаний, через которые осуществлялись сделки с недвижимостью. В начале прошлого года судья вновь подтвердил выданные еще в июле 2012 года ордеры на аресты главы группировки Геннадия Петрова, его супруги Елены Петровой, а также члена Малышевской группировки Леонида Христофорова. Кроме того, в международный розыск были объявлены еще 12 человек в связи с тем, что они не явились на судебное заседание в конце января.