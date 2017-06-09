СМИ: рекордное число женщин получили места в британском парламенте

ЛОНДОН, 9 июн — РИА Новости. Более 200 женщин получили места в британском парламенте на основании предварительных данных голосования, это рекордное число представительниц прекрасного пола, попавших в законодательный орган по итогам выборов, сообщает газета Daily Telegraph.

По итогам предыдущих выборов в 2015 году женщины получили 191 парламентское место, после дополнительных выборов их число в нижней палате увеличилось до 196.

По итогам голосования в четверг свое место в парламенте, в частности, сохранила министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд, одна из ближайших сторонников премьер-министра и лидера Консервативной партии Терезы Мэй. Место в британском парламенте также получила представитель сикхов Прит Джилл (Preet Gill), выдвигавшаяся по одному из округов в Бирмингеме от Лейбористской партии.

Внеочередные всеобщие выборы в британский парламент проводились по инициативе консервативного правительства после того, как премьер-министр Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза необходимо единство в политическом Лондоне.

В настоящее время подсчитаны результаты в 648 из 650 округов. Консерваторы пока получили 317 мандатов, лейбористы — 261, либерал — демократы — 12, Шотландская национальная партия — 35, остальные партии — 23. Ни одна из партий не набирает 326 голосов, необходимых для самостоятельного формирования кабинета министров.