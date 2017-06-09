Путин заявил, что ИГ* готовит план по дестабилизации Центральной Азии

АСТАНА, 9 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство" готовит планы по дестабилизации Центральной Азии и южных регионов России, а расследование теракта в Петербурге подтвердило существование ячеек организации в странах ШОС.

"В странах ШОС созданы и действуют подпольные ячейки игиловцев. Это показало расследование теракта и у нас в России, в Петербурге. По имеющимся данным, ИГИЛ готовит новые планы по дестабилизации Центральной Азии и южных регионов России", — сказал Путин на заседании лидеров стран ШОС в Астане.

"Нужно укреплять координацию спецслужб организации (ШОС-– ред.), в том числе, по линии региональной антитеррористической структуры", — добавил Путин.

* Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации