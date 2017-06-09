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Экс-глава британского Минфина: Мэй долго не продержится на посту премьера

Сюжет:
Парламентские выборы в Британии (97)
12:0209.06.2017
(обновлено: 12:03 09.06.2017)
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© РИА Новости / Александр СмотровДжордж Осборн. Архивное фотоДжордж Осборн. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Смотров

ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости, Татьяна Фирсова. Экс-глава Минфина Великобритании Джордж Осборн считает, что в случае, если результаты парламентских выборов действительно будут такими неутешительными для консерваторов, как показывают предварительные результаты, то премьер Тереза Мэй долго на своем посту не продержится.

Женщина голосует на избирательном участке в Кройдоне на досрочных парламентских выборах, Великобритания. 8 июня 2017
© REUTERS / Hannah McKay
Выборы в Великобритании: катастрофа для Мэй и подвешенный парламент
В эфире телеканала ITV Осборн сказал, что Мэй "не сможет выжить" на своем посту, если прогнозы оправдаются. По его словам, он не может предположить , как консерваторы смогут сформировать коалиционное правительство и с кем.

Однако газеты ранее сообщили на источники, что Мэй в отставку уходить не намерена.

Консерваторы, по предварительным результатам голосования, стали первыми из партий по числу голосов, но, фактически, потерпели крах на выборах, не добрав до необходимого большинства десяти мест в парламенте.

Выборы проводились по инициативе самой Мэй для того, чтобы объединить политический Лондон в преддверии переговоров по Brexit, но теперь получается, что страна еще более расколота, чем до голосования – ни одна партия, по предварительным результатам, не смогла набрать большинства голосов. Это значит, что необходимо либо формировать коалицию, либо правительство меньшинства, либо проводить новые выборы.

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин возле участка для голосования на досрочных парламетских выборах в Лондоне. 8 июня 2017
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Никаких уступок: Корбин рассказал о тактике лейбористов после выборов
Коалиционное правительство за последние 100 лет в Британии было сформировано два раза. Последний раз это было сделано в 2010 году, когда консерваторы, так же, как и сейчас, стали самой крупной парламентской фракцией, но до большинства голосов не добрали и необходимой половины мест (326) не заняли. Тогда была сформирована "формальная" коалиция из консерваторов и либеральных демократов. Перед этим в последний раз консерваторы блокировались с другой партией в 1901 году.

Правительство же меньшинства традиционно считается нестабильным.

В настоящее время подсчитаны результаты в 648 из 650 округов. Консерваторы пока получили 317 мандатов, лейбористы — 261, либерал - демократы — 12, Шотландская национальная партия — 35, остальные партии — 23. Ни одна из партий не набирает 326 голосов, необходимых для самостоятельного формирования кабинета министров.

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