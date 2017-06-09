Экс-глава британского Минфина: Мэй долго не продержится на посту премьера

ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости, Татьяна Фирсова. Экс-глава Минфина Великобритании Джордж Осборн считает, что в случае, если результаты парламентских выборов действительно будут такими неутешительными для консерваторов, как показывают предварительные результаты, то премьер Тереза Мэй долго на своем посту не продержится.

В эфире телеканала ITV Осборн сказал, что Мэй "не сможет выжить" на своем посту, если прогнозы оправдаются. По его словам, он не может предположить , как консерваторы смогут сформировать коалиционное правительство и с кем.

Однако газеты ранее сообщили на источники, что Мэй в отставку уходить не намерена.

Консерваторы, по предварительным результатам голосования, стали первыми из партий по числу голосов, но, фактически, потерпели крах на выборах, не добрав до необходимого большинства десяти мест в парламенте.

Выборы проводились по инициативе самой Мэй для того, чтобы объединить политический Лондон в преддверии переговоров по Brexit, но теперь получается, что страна еще более расколота, чем до голосования – ни одна партия, по предварительным результатам, не смогла набрать большинства голосов. Это значит, что необходимо либо формировать коалицию, либо правительство меньшинства, либо проводить новые выборы.

Коалиционное правительство за последние 100 лет в Британии было сформировано два раза. Последний раз это было сделано в 2010 году, когда консерваторы, так же, как и сейчас, стали самой крупной парламентской фракцией, но до большинства голосов не добрали и необходимой половины мест (326) не заняли. Тогда была сформирована "формальная" коалиция из консерваторов и либеральных демократов. Перед этим в последний раз консерваторы блокировались с другой партией в 1901 году.

Правительство же меньшинства традиционно считается нестабильным.

В настоящее время подсчитаны результаты в 648 из 650 округов. Консерваторы пока получили 317 мандатов, лейбористы — 261, либерал - демократы — 12, Шотландская национальная партия — 35, остальные партии — 23. Ни одна из партий не набирает 326 голосов, необходимых для самостоятельного формирования кабинета министров.