Экс-глава британского Минфина: Мэй долго не продержится на посту премьера

ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости, Татьяна Фирсова. Экс-глава Минфина Великобритании Джордж Осборн считает, что в случае, если результаты парламентских выборов действительно будут такими неутешительными для консерваторов, как показывают предварительные результаты, то премьер Тереза Мэй долго на своем посту не продержится.ITV Осборн сказал, что Мэй "не сможет выжить" на своем посту, если прогнозы оправдаются. По его словам, он не может предположить , как консерваторы смогут сформировать коалиционное правительство и с кем.
Однако газеты ранее сообщили на источники, что Мэй в отставку уходить не намерена.
Консерваторы, по предварительным результатам голосования, стали первыми из партий по числу голосов, но, фактически, потерпели крах на выборах, не добрав до необходимого большинства десяти мест в парламенте.
Выборы проводились по инициативе самой Мэй для того, чтобы объединить политический Лондон в преддверии переговоров по Brexit, но теперь получается, что страна еще более расколота, чем до голосования – ни одна партия, по предварительным результатам, не смогла набрать большинства голосов. Это значит, что необходимо либо формировать коалицию, либо правительство меньшинства, либо проводить новые выборы.
Правительство же меньшинства традиционно считается нестабильным.
В настоящее время подсчитаны результаты в 648 из 650 округов. Консерваторы пока получили 317 мандатов, лейбористы — 261, либерал - демократы — 12, Шотландская национальная партия — 35, остальные партии — 23. Ни одна из партий не набирает 326 голосов, необходимых для самостоятельного формирования кабинета министров.