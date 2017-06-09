СМИ: британские консерваторы ведут переговоры с DUP о коалиции

ЛОНДОН, 9 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские консерваторы ведут переговоры с Североирландской демократической партией (DUP) о создании парламентской коалиции, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники.

"Постоянные контакты между двумя партиями, которые были в парламенте предыдущего созыва, поддерживаются", - цитирует телеканал своего собеседника.

Неподтвержденные официально сообщения о начале переговоров появились еще в ночь на пятницу. На состоявшихся накануне выборах консерваторы завоевали 317 мест в парламенте при необходимых для большинства 326. DUP обеспечила себе 10 мест. Результаты еще по двум из 650 участков пока не оглашены.

При этом источники телеканала в DUP заявили, что рассматривают решение поддержать кандидатуру Терезы Мэй на посту премьера Британии.

В случае заключения такого соглашения, DUP обязуются поддерживать консерваторов по ключевым вопросам без формального создания коалиции.

Ранее лидер DUP Арлен Фостер отказалась давать обещания пойти на коалицию с консерваторами, отметив лишь, что всегда находила достаточно сложным работу с лидером лейбористов Джереми Корбином. Она также заявила, что рассчитывает на предоставление властям Северной Ирландии дополнительных полномочий и, что "жесткий" Brexit (выход Британии не только из ЕС, но и из единого экономического пространства и таможенного союза) не отвечает ничьим интересам.

Эти заявления хоть и сохраняют возможность для коалиции с консерваторами, однако предполагают большой торг.

Всего в нижней палате британского парламента 650 мест. Текущие результаты говорят о том, что Великобританию ждет так называемый "подвешенный парламент", когда для создания большинства партиям придется создавать коалиции.

При этом лейбористы уже заявили, что не планируют формировать коалицию и выступают за создание правительства меньшинства.