Sputnik подаст апелляцию на решение Вильнюсского районного суда

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik обратится с апелляционной жалобой на решение Вильнюсского районного суда, который отклонил иск МИА "Россия сегодня" по факту одностороннего прекращения сотрудничества между информационным агентством Sputnik (проект МИА "Россия сегодня") и агентством BNS. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Sputnik, агентство считает решение суда первой инстанции необоснованным и незаконным.

Ранее суд первой инстанции — Вильнюсский районный суд – отклонил иск МИА "Россия сегодня" по факту одностороннего прекращения сотрудничества между информационным агентством Sputnik (проект МИА "Россия сегодня") и агентством BNS. В пользу последнего были присуждены судебные расходы в размере 1497,38 евро.

Информационные агентства BNS и LETA, в одностороннем порядке и без объяснения причин расторгли договоры с порталами Sputnik Эстония, Sputnik Латвия и Sputnik Литва. В конце января 2017 года литовская редакция Sputnik получила письмо от главы агентства новостей BNS Томаса Балжякаса, в котором тот заявил, что его ресурс "попросту расторгает договор насчет доставки информационных материалов агентства". Каких-либо деталей о том, почему коммерческое агентство приняло это решение, и было ли оно политически мотивированным не последовало.

Свое решение Вильнюсский районный суд обосновал тем, что "хотя в договоре не было пункта о возможности одностороннего расторжения договора ответчиком, из собранных доказательств в деле видно, что истец, распространяя неверную информацию, вел себя незаконно и недобросовестно по отношению к ответчику". Однако в решении не содержится никаких доказательств того, что Sputnik распространял "неверную информацию", или указаний на то, какие нормы литовского законодательства агентство нарушило и почему это было "незаконно".

"Истец явно нарушил интересы литовского государства, зарубежных стран и общества или ее части, поскольку в потоке информации BNS, которую распространял канал истца "Spunik", была распространена и пропагандистская искаженная информация… Поэтому ответчик… имел право расторгнуть договор", — утверждает суд.

Суд сделал свои выводы, никак их не мотивируя и не ссылаясь на конкретные факты и доказательства, заявили РИА Новости в пресс-службе Sputnik. "В связи с этим международное информационное агентство и радио Sputnik намерено обратиться с апелляционной жалобой на решение суда первой инстанции, считая его необоснованным и незаконным", — отметили в пресс-службе.

"Продолжаем наблюдать за этим цирком в Литве, где теперь уже на государственном уровне воплощают в жизнь пресловутые европейские ценности, в частности свободу слова", — прокомментировала решение суда главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

Власти стран Балтии уже давно пытаются ограничить деятельность российских СМИ, в том числе Sputnik. Так, весной 2016 года сайт Sputnik Латвия был заблокирован в доменной зоне.lv из-за якобы нарушения постановления Совета ЕС об ограничительных мерах "в связи с угрозой территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". В феврале этого года стало известно, что эстонские спецслужбы рекомендовали госчиновникам отказаться от общения с сотрудниками Sputnik.

Sputnik (sputniknews.com) — новостное агентство и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более, чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.