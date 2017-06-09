На Украине задержали молдавское судно за перевозку людей в Крым

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости. Украинские пограничники совместно с полицией задержали судно "Bospor" под флагом Молдавии, на которым переправляли моряков в Крым, сообщила в пятницу пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"В Одесской области пограничники совместно с полицией задержали судно, которым незаконно переправляли людей в Крым", — говорится в сообщении.

По данным погранслужбы, предварительная сума оценки арестованного имущества составляет около 44,5 миллиона гривен (около 1,7 миллиона долларов по курсу Нацбанка).

"В течение 2015-2017 годов нарушители, с использованием судов заграничного следования, осуществляли незаконную переправку моряков через закрытые пункты пропуска на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым", — говорится в сообщении.

Также было установлено, что за этот период с помощью судна переправили через границу около 100 жителей Одесской и Херсонской области.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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