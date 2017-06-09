Путин предложил возобновить работу контактной группы ШОС - Афганистан

АСТАНА, 9 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил возобновить деятельность работы контактной группы ШОС — Афганистан.

"Безусловно, ключевое значение для обеспечения региональной стабильности имеет положение дел в Афганистане. Очевидно, что ставка на военное решение внутриафганского конфликта бесперспективна. Россия, как и все партнеры по ШОС, последовательно выступает за политическое урегулирование через договоренности между самим афганцами", — сказал президент РФ на заседании лидеров стран-участниц организации

"Шанхайская организация сотрудничества могла бы активнее поработать и на этом направлении. Предлагаем возобновить приостановленную в 2009 году деятельность контактной группы ШОС — Афганистан", — добавил Путин.