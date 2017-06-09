В посольстве Ирана в России открыли книгу соболезнований после терактов

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Книга соболезнований открылась в посольстве Ирана в России после терактов, произошедших в Тегеране 7 июня.

Группа из четырех человек в женской одежде в среду утром открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана подтвердили ликвидацию одного из террористов. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. У мавзолея силовики арестовали двух человек. В результате терактов погибли 17 человек, ранены 43.

Как сообщили корреспонденту РИА Новости в посольстве, все желающие оставить запись в траурной книге могут посетить дипмиссию до 18.00.

С утра в диппредставительстве Ирана побывали главы дипмиссий Ирака и Ирландии, представители посольств ЕС, Греции, Белоруссии и Колумбии, которые выразили свои соболезнования в связи с терактами.