Южная Корея не планирует отказываться от размещения THAAD

Грузовик с пусковыми установками американских ракетных комплексов THAAD на авиабазе в Южной Корее

Грузовик с пусковыми установками американских ракетных комплексов THAAD на авиабазе в Южной Корее

ТОКИО, 9 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Новая администрация Южной Кореи в пятницу подтвердила, что не планирует отказываться от соглашения с США о размещении в стране американских систем противоракетной обороны THAAD, передает из Сеула агентство Рёнхап.

"Наше правительство не намерено фундаментально менять то, что было обещано в рамках альянса США и Республики Корея", — приводит агентство слова советника по национальной безопасности при президенте страны Чон Ый Ёна.

В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия.

По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия THAAD не превышает 200 километров.

Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.

Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин ранее заявил, что планы размещения THAAD остаются в силе, но дальнейшее развертывание пусковых установок приостановлена для дополнительного изучения влияния этой системы на окружающую среду.