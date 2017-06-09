Задержанный в Белоруссии спортсмен Амриев передан российской стороне

МИНСК, 9 июн — РИА Новости, Нина Гурина. Задержанный в Белоруссии российский спортсмен Мурад Амриев, который находится в межгосударственном розыске, передан российской стороне, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы управления внутренних дел Гомельского областного исполкома.

Ранее агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики сообщило, что Амриев был выслан из Белоруссии.

"Амриев передан вчера российской стороне. В настоящий момент его на территории Белоруссии нет", — уточнил представитель пресс-службы.

Боец MMA Амриев был задержан в среду в пункте пропуска Веселовка при попытке выехать из Белоруссии. Пограничниками было установлено, что гражданин РФ находится в межгосударственном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 ("Использование заведомо подложного документа" — ред.) Уголовного кодекса России. Он был передан пограничниками сотрудникам Добрушского отдела внутренних дел (Гомельская область) для дальнейшего разбирательства.

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