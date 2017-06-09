Еврокомиссар о выборах в Великобритании: Мэй "проиграла на своей ставке"

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй "проиграла на своей ставке", заявил еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси, комментируя ситуацию с внеочередными выборами в парламент страны, передает агентство Франс Пресс.

"(Тереза - ред.) Мэй, которая должна была укрепить свою позицию, проиграла на своей ставке и находится в менее ясной ситуации, так как, по правде, мы не знаем на самом деле, какова основная ситуация сегодня утром", - заявил Московиси в эфире французской радиостанции Europe 1.

По данным на 09.30 мск, количество мандатов у Консервативной партии составило 314, у Лейбористской – 261, на третьем месте Шотландская национальная партия с 35 мандатами. Либерал-демократическая партия получила 12 мест, Демократическая юнионистская партия - 10 мандатов, а Партия независимости — самая правая партия — не получила ни одного.

Голоса еще на нескольких участках пока не подсчитаны, но общий расклад серьезно изменить уже не могут.

Ни одна из партий не получила абсолютного большинства, при том, что раньше у консерваторов было 330 мандатов. Это означает возникновение ситуации "подвешенного парламента", при которой партии должны искать способы формирования коалиций. Таким образом, Мэй, инициировавшая выборы, чтобы укрепить позиции партии и свои собственные, погрузила страну в период еще большей неопределенности.