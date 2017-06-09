Результаты выборов не ставят Brexit под сомнение, считает Эдуар Филипп

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Результаты голосования на парламентских выборах в Великобритании оказались неожиданными, но они не изменят решение страны по выходу из Евросоюза, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на премьер-министра Франции Эдуара Филиппа.

"Британцы высказались, они проголосовали, они дали Консервативной партии большинство, хоть и простое большинство, что стало неожиданностью", - цитирует агентство Филиппа, слова которого приводят французские СМИ.

"Я не думаю, что мы должны воспринимать эти результаты как то, что позиция по Brexit поставлена под вопрос", - сказал Филипп.

По данным на 09.30 мск, количество мандатов у Консервативной партии составило 314, у Лейбористской – 261, на третьем месте Шотландская национальная партия с 35 мандатами. Либерал-демократическая партия получила 12 мест, Демократическая юнионистская партия - 10 мандатов, а Партия независимости — самая правая партия — не получила ни одного.

Голоса еще на нескольких участках пока не подсчитаны, но общий расклад серьезно изменить уже не могут.

Ни одна из партий не получила абсолютного большинства, при том, что раньше у консерваторов было 330 мандатов. Это означает возникновение ситуации "подвешенного парламента", при которой партии должны искать способы формирования коалиций. Таким образом, премьер-министр Тереза Мэй, инициировавшая выборы, чтобы укрепить позиции партии и свои собственные, погрузила страну в период еще большей неопределенности.