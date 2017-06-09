Киев призвал коммунальщиков договориться о ремонте газопровода у Авдеевки

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости. Восстановление подачи газа в подконтрольную украинским силовикам Авдеевку в Донбассе возможно при налаживании взаимодействия коммунальщиков по обе стороны линии соприкосновения, заявили в пятницу в пресс-центре штаба военной операции силовиков со ссылкой на представителей Киева в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что часть Авдеевки и близлежащие поселки остались без газа из-за повреждения магистрального газопровода.

Согласно сообщению пресс-центра, ремонт поврежденного газопровода возможен при условии отсутствия газа в системе. Но узел, который регулирует подачу газа в направлении Авдеевки, находится на неподконтрольной Киеву территории.

"Таким образом, возможно несанкционированное открытие подачи газа в систему во время проведения ремонтно-сварочных работ, что может представлять угрозу для жизни рабочих ремонтной бригады… Чтобы решить этот вопрос, украинская сторона СЦКК предлагает наладить взаимодействие руководителей газовых хозяйств по обе стороны от линии разграничения с помощью международных гуманитарных организаций, в частности ОБСЕ", — говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, киевская сторона в СЦКК готова в самый быстрый срок проработать заявки на проведение аварийно-восстановительных работ и обеспечить своевременное получение гарантий безопасности. Тогда останется ждать обеспечения соответствующих гарантий безопасности от руководства самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявили в пресс-центре.