Спортсмена Мурада Амриева выслали из Белоруссии

МИНСК, 9 июл — РИА Новости. Задержанный в Белоруссии российский спортсмен Мурад Амриев, который находится в межгосударственном розыске, выслан из Белоруссии, это не была экстрадиция, передает в пятницу агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
"Было получено предписание генпрокуратуры Беларуси, и на его основании он был выслан из страны. Высылка произошла в пятницу рано утром", — говорится в сообщении.
Как подчеркивает агентство, спортсмен был выслан под конвоем, это не была экстрадиция. Как сообщил агентству источник, компетентные органы Белоруссии не получали прошения Амриева о предоставлении убежища.
В четверг представитель пресс-службы управления внутренних дел Гомельского областного исполкома сообщил РИА Новости, что готовятся документы для передачи Амриева российской стороне, процедура не займет много времени.