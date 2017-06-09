Спортсмена Мурада Амриева выслали из Белоруссии

МИНСК, 9 июл — РИА Новости. Задержанный в Белоруссии российский спортсмен Мурад Амриев, который находится в межгосударственном розыске, выслан из Белоруссии, это не была экстрадиция, передает в пятницу агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Боец MMA Амриев был задержан в среду в пункте пропуска Веселовка при попытке выехать из Белоруссии. Пограничниками было установлено, что гражданин РФ находится в межгосударственном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 ("Использование заведомо подложного документа" — ред.) Уголовного кодекса России. Он был передан пограничниками сотрудникам Добрушского отдела внутренних дел (Гомельская область) для дальнейшего разбирательства.

"Было получено предписание генпрокуратуры Беларуси, и на его основании он был выслан из страны. Высылка произошла в пятницу рано утром", — говорится в сообщении.

Как подчеркивает агентство, спортсмен был выслан под конвоем, это не была экстрадиция. Как сообщил агентству источник, компетентные органы Белоруссии не получали прошения Амриева о предоставлении убежища.

В четверг представитель пресс-службы управления внутренних дел Гомельского областного исполкома сообщил РИА Новости, что готовятся документы для передачи Амриева российской стороне, процедура не займет много времени.

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